Колишній хлопець Регіни Тодоренко, яка мовчить про війну, загинув у Бучі

Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні

Російські окупанти розстріляли у Бучі колишнього хлопця ведучої Регіни Тодоренко, яка продовжує замовчувати війну в Україні та так і не засудила криваві дії росії в Україні.

Про це повідомив друг її екс-хлопця Аліка, музикант Коля Серга в інтерв’ю опозиційному російському YouTube-каналу "Популярна політика".

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"Алік загинув у Бучі. Був застрелений у потилицю. При цьому він не був військовим. Вийшов із бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз у процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп", — розповів Серга. .

За його словами, реакція Тодоренко його дуже зачіпає.

"Алік був колись у романтичних відносинах з Регіною Тодоренко. І мене це добило, ігнор, що триває", — зазначив музикант.

Нагадаємо, раніше опальна телеведуча, родом з Одеси Регіна Тодоренко, заявила, що в її сім’ї "накладено вето" на політичні теми, у той час як навіть голлівудські знаменитості кричать на весь світ про війну в нашій країні. Нагадаємо, що її чоловік Влад Топалов – росіянин.

Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, бо це руйнує нашу сім’ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як у клятві – у радості, у хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому ”, — так пояснює свою мовчазну позицію Тедоренко, що втекла в росію.