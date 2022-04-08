Астролог назвав дату, коли перебіг війни в Україні кардинально зміниться

Ключовими для заломлення ходу бойових дій стануть битви на Донбасі

Астролог Дмитро Уранус зробив прогноз про перебіг війни в Україні, згідно з яким її хід остаточно зміниться після 15-16 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

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За його словами, ключовими для заломлення ходу бойових дій стануть битви на Донбасі.

"Карта молодика 1 квітня, та її астрокартограма, вказує на те, що у квітні відбудуться вирішальні битви на сході України. Сьогодні, і найближчими днями, з’єднання Марса та Сатурна у Водолії стало точним, вони в одному градусі. Днями можлива ще одна спроба окупувати Харків, і взяти в кільце сили ЗСУ на Донбасі Ще протягом 2-х тижнів я не рекомендую повертатися в це місто людям, що виїхали з нього, розпадеться це з’єднання тільки до 15-16 квітня", — пише астролог.

Крім того, на думку Урануса, у квітні в Москві мають розпочатися якісь руйнівні політичні процеси, а їх результат виявиться у серпні 2022 року.

"Наступний місяць відбудеться 30 квітня при точному з’єднанні Венери та Юпітера в Рибах, що дає надію на укладання якогось мирного договору протягом травня місяця або на активність міжнародних миротворчих сил", — зазначив він.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.