Екстрасенс назвав дату, коли російські військові почнуть тікати з України
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Екстрасенс прогнозує для України серйозні зміни у битвах у квітні
Відомий екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що у квітні 2022 року на Україну чекають зміни на фронті. За його словами, вже у квітні російські війська відступатимуть на низці напрямків.
Ролик з відеопрогнозом екстрасенсу опубліковано на його каналі на YouTube.
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"Наші сили набагато перевищують сили російських військових. Чи буде перемога у квітні? Буде дуже грамотна, правильна стратегія. Карта "Колісниця" насамперед говорить про те, що у нас дуже потужна армія", — каже екстрасенс.
При цьому він додав, що можлива активізація боїв на Великдень. Про перемогу говорити ще рано, але поступово бойові дії сходитимуть нанівець.
Водночас Гордєєв наголосив, що в Україні залишаться проблеми з гуманітарними коридорами, постачанням продовольства та фінансами.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
Також свій прогноз становив і астролог Влад Росс. Він назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію росії щодо України.
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