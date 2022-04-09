Рус

Екстрасенс назвав дату, коли російські військові почнуть тікати з України

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4516
Військові рф Новина оновлена 09 квітня 2022, 09:49
Військові рф

Екстрасенс прогнозує для України серйозні зміни у битвах у квітні

Відомий екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що у квітні 2022 року на Україну чекають зміни на фронті. За його словами, вже у квітні російські війська відступатимуть на низці напрямків.

Ролик з відеопрогнозом екстрасенсу опубліковано на його каналі на YouTube.

Новини про війну, Україну та події у світі — у нашому Telegram

"Наші сили набагато перевищують сили російських військових. Чи буде перемога у квітні? Буде дуже грамотна, правильна стратегія. Карта "Колісниця" насамперед говорить про те, що у нас дуже потужна армія", — каже екстрасенс.

При цьому він додав, що можлива активізація боїв на Великдень. Про перемогу говорити ще рано, але поступово бойові дії сходитимуть нанівець.

Водночас Гордєєв наголосив, що в Україні залишаться проблеми з гуманітарними коридорами, постачанням продовольства та фінансами.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Також свій прогноз становив і астролог Влад Росс. Він назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію росії щодо України.

Теги:
#Війна #Астролог
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський: лідер країни ЄС зажадав доказів, що "різанина у Бучі" не була постановкою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський: лідер країни ЄС зажадав доказів, що "різанина у Бучі" не була постановкою
Дата публікації
Категорія
Смерть і кров українців - на руках окупантів
У Пентагоні розповіли, хто ж наніс удар по вокзалу у Краматорську
Дата публікації
Категорія
Ле Пен випереджає Макрона лише на кілька пунктів
Через війну в Україні Макрон може програти вибори подрузі путіна: що пішло не так
Дата публікації
Категорія
Техніку окупанта знищують у всіх напрямках
Залишили Сумщину, щоб атакувати Донбас: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 9 квітня
Війна - день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі (онлайн)