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Відомі "танцюючі трунарі" з Африки знайшли спосіб допомогти Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Африканські танцюристи-трунарі з Гани Новина оновлена 10 квітня 2022, 18:58
Африканські танцюристи-трунарі з Гани

Знаменитий мем "танець з труною" було продано за $1 млн, частину суми було направлено у фонд "Повернись живим"

Відомий відеомем Coffin dance (танець із труною) було продано на аукціоні за 1 мільйон доларів. Частину цих коштів було передано на підтримку України, а саме 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє Peoples Gazette.

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Африканські танцюристи-трунарі з Гани (держава в Західній Африці), які є героями відео, у партнерстві з українською рекламною агенцією Bads організували продаж мема на NFT-аукціоні. Він був проданий за 372 Ethereum (ефірів), що дорівнює $1,046 млн.

250 тисяч доларів трунарі спрямують на підтримку ЗСУ, така сама сума піде агентству. Інші 500 тисяч танцюристи заберуть собі.

Мем про африканських трунарів – найпопулярніший у 2020 році, його більше асоціюють із пандемією COVID-19.

Відео завантажив на YouTube Метью Ордрик (нікнейм DigiNeko) та поклав на нього трек Vicetone&Tony Igy – Astronomia

Тим часом наші захисники самостійно добувають ворога на полі бою. Як ми вже писали, ЗСУ вдалося відвоювати у росіян близько тисячі боєздатної техніки, яка вже використовується проти ворога. З початку вторгнення російське ударне угруповання втратило приблизно 15-20% своїх можливостей. Це включає як солдатів, так і танки, авіацію і ракети.

Раніше повідомлялося, що Україна може купити німецькі гаубиці. За даними журналістів, компанія запропонувала Україні закупівлю розміром 1,7 млрд євро.

Теги:
#Україна #Гана #Меми #Аукціони #Вернись живим #ЗСУ
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