Езотерик розповіла, коли в Україні завершиться війна

За словами езотерика, ще у вересні можуть продовжуватись деякі локальні бої за території

За прогнозом езотерика, повну перемогу у війні з російськими окупантами Україна здобуде у серпні.

Такий прогноз зробила езотерик Яна Езотеричка у своєму відео на YouTube.

"У квітні ще йде опір, а вже у травні почнеться гаряче. Можуть бути дуже серйозні військові бої, буде жорстко", — зазначає вона.

При цьому, за її словами, певна конкретика в результаті конфлікту з’явиться лише у червні.

"У червні карти показують перехід і зміну стратегії. Можливо згасання бойових дій і домовленості. Можливо, у червні вже будуть якісь процесуальні дії. А в липні на нас чекає потужна сильна позиція влади", — вважає експерт.

При цьому вона зазначила, що повну перемогу у війні із російськими окупантами Україна здобуде у серпні.

"У серпні буде повна перемога. У нумерологічному прогнозі 8 — це кармічна цифра. Серпень — це 8 місяць, і ймовірність того, що до осені війна може завершитися, дуже сильна", — каже езотерик.

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Проте, за її словами, ще у вересні можуть продовжуватися деякі локальні бої за території.

"У жовтні ще може залишитися військова загроза. А у листопаді буде спокійно, голоду не буде", — зазначила езотерик.

Першого місяця зими, у грудні 2022 року, Україна вже займе чіткі позиції.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.