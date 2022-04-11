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Астролог розповіла, яка доля чекає на Україну найближчим часом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Україна відновлюватиме зруйновані міста Новина оновлена 11 квітня 2022, 13:11
Україна відновлюватиме зруйновані міста

В Україні гостро постає питання еміграції

З п’ятниці, 15 квітня, 2022 року чорний Місяць (Ліліт) на 9 місяців переходить на знак Рак, що принесе певні зміни в долю України. Астролог Валентина Віттрок розповіла, що чекає на нашу країну в найближчому майбутньому.

Свій прогноз вона опублікувала на сторінці Фейсбук.

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Так, за словами астролога, з переходом Ліліт на знак Раку для України дуже гостро постає питання про дітей-сиріт, які пройшли жахіття війни, яким знадобиться допомога. Також особливо актуальними для українців будуть питання еміграції.

"У цей період психологам і всім, хто лікує душі доведеться багато працювати з людьми постраждалими від російської агресії. Символічний 4-й дом також має відношення до кінця життя, кладовищ і поховань, це будинок померлих, в цьому плані належить створити меморіали і братські могили…", — пише астролог.

Крім того, у ці 9 місяців Україна серйозно працюватиме над повоєнним відновленням інфраструктури.

"На цьому циклі Ліліт стосується питань житла, оскільки це символічний 4 будинок гороскопу — рід, житло, нерухомість, до кінця року Україна відновлюватиме міста та села, в негативному аспекті в інших куточках землі можуть пройти кліматичні ексцеси-паводки, затоплення, втрата житла", — вважає Віттрок.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

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#Війна #Астролог
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