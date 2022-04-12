"Головний селебріті, який веде себе гідно": Кондратюк висловився про Зеленського (відео)

Український продюсер заявив, що війна в Україні "зробила все чорно-білим"

Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, будинок якого під Києвом розбомбили окупанти, оцінив сміливість та мужність президента України Володимира Зеленського під час війни з росіянами.

Кондратюк дав коментар нардепу та блогеру Олексію Гончаренко.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Загалом, головний селебріті, який веде себе гідно, це президент Зеленський", — зазначив продюсер.

За словами Кондратюка, при всіх зауваженнях у бік глави держави до війни, зараз усі закопали "сокири війни".

"Хоча я тут пару разів зірвався ... Мої приятелі сказали: "Василіч, не треба, війна". Ну, не зірвався, щось зауваження зробив. Розумієш, ця війна зробила все чорно-білим", — зізнався шоумен.

Варто зазначити, що задовго до війни Ігор Кондратюк виступав із жорсткою критикою українських зірок, які продовжували співпрацювати з росією та виступати для росіян на території держави-агресора. Саме йому належить гучна петиція щодо необхідності заборони виступів для артистів із росії в Україні. Вона, до речі, отримала 25 тисяч підписів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кондратюк ставиться до ідеї можливого другого президентського терміну Зеленського.