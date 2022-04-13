Астролог назвала переломну дату у війні росії з Україною: настане зовсім скоро
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Астролог називає 16 квітня Днем перемоги
Астролог Марина Онищенко назвала важливу дату, яка може кардинально змінити перебіг війни в Україні. Настане вона зовсім скоро — 16 квітня, у повний місяць.
Про це астролог розповіла у коментарі програмі "Зірковий шлях".
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Онищенко зазначає, що цього дня буде підписано дуже важливі для України документи.
"16 квітня — повний місяць. Для України буде дуже-дуже добра подія. Це буде поєднання трьох планет, які символізують собою диво. Тобто це уособлюватиме собою те, чого ми сильно прагнули і воно ніби здійснилося таким чином. Це буде день перемоги, але я б сказала, що це буде день, коли буде підписано якісь важливі документи", — наголошує астролог.
За словами Марини Онищенко, укладання та підписання договору "припинить усе". Припинення вогню може настати вже 24 квітня, вважає астролог.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
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