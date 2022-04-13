Будинок, де знімали "Сватів", зруйнували російські окупанти: фото до та після

Зйомки у цьому будинку проходили протягом кількох сезонів.

Від нападу росії на Україну постраждав один із найулюбленіших серіалів серед українців та росіян — "Свати", і не про заборону показу. Армія рф зруйнувала будинок головних героїв Івана та Валентини Будько в "Кучугурах", а точніше в селі Горенка, що під Києвом.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів екснардеп Борислав Береза.

"Це будинок, де знімали серіал "Свати". Тепер цей будинок постраждав після приходу "російського світу" в Горенку. Загалом, коли зніматимуть наступний сезон, то треба саме в цих декораціях. Щоб росіяни побачили, до чого привів їхній прихід" — підписав ролик Береза.

Зазначимо, що візуально будинок не постраждав, проте зруйновано внутрішній дворик та огорожу. Найімовірніше вибиті вікна від падіння бомби у двір.

Як виглядав будинок раніше:

Де знаходиться село Горенка: карта

Село Горенка входить до Києво-Святошинського району Київської області України. Воно знаходиться на північний захід від Бучі та Ірпеня, недалеко від київської Пущі-Водиці.

Нагадаємо, що серіал "Свати" є дітищем студії "Квартал 95", а перший сезон вийшов на екрани ще 2008 року. Через досить довгу перерву, у 2021-му році вийшов сьомий, фінальний сезон серіалу (шостий вийшов у 2013-му). Зазначимо, що "Свати 7" транслювали і у Росії.

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортажі із раніше окупованих російськими військами населених пунктів Київської області. Серед них зруйнована Бородянка Бучанського району та тіла на вулицях Ірпеня.