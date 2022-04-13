Астролог назвала дату смерті путіна

путіна також може чекати на серйозний психічний розлад

Астролог Марина Онищенко назвала можливу дату смерті володимира путіна. За її словами, це може статися вже за півтора роки.

Про це астролог розповіла у коментарі програмі "Зірковий шлях".

Астролог пояснила, що спочатку може настати "смерть" путіна як політика.

"Путін дуже сильно уникає переговорів. Своїми діями він їх саботує. У нього буде сонячне затемнення в сьомому будинку і місячне в першому. Це означає повний крах його політичної кар’єри і його як людини. Це може означати в принципі його загибель, його смерть. Коли, ми ще точно не знаємо. Але його крах як політика може статися 16 травня”, — каже Онищенко.

При цьому фізично путін може померти через півтора роки.

"Коли його смерть прийде, є три дати. Перша дата — це крах його політичної кар’єри, коли він втратить свою владу як президент росії. Це відбудеться або напередодні, або 16 березня 2022 року. Друга дата дуже актуальна в плані того, що він саме помре. Це буде 5 жовтня 2023 року. І остання дата — це може бути або психічний розлад, або також прощання з життям. Ця дата 4 січня 2024-го року ", — прогнозує астролог.

Раніше астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.