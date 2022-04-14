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Астролог назвала дату закінчення війни в Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кінець війни в Україні зовсім близько, впевнена астролог
Кінець війни в Україні зовсім близько, впевнена астролог

Датою закінчення війни астролог називає 10 липня

Астролог Марія Онищенко назвала дату, коли війна в Україні, розв’язана росією, нарешті закінчиться. За її словами, бойові дії в Україні можуть припинитися вже за 10 днів, а ось повністю війна закінчиться лише влітку.

Про це астролог розповіла у коментарі програмі "Зірковий шлях".

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"24 квітня припиняться бойові дії. Ракети перестануть летіти. 30 квітня — переговори. 16 травня — можливо, Україна підпише якийсь договір про нейтральний статус, а вступ до НАТО не буде і, можливо, навіть до Євросоюзу. Якщо ми до 16 травня не увійдемо до Євросоюзу, то це відбудеться вже не зараз, це точно. Астрологічно війна закінчиться 10 липня 2022-го року ”, — каже Онищенко.

Крім того, астролог зазначила, що за 2-2,5 роки війна в Україні знову може початися. Це може статися, якщо Україна за цей час не захистить свої кордони на високому державному рівні.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

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#Війна #Астролог
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