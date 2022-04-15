"Тебе ніхто додому не чекає": Тодоренко пояснила, чому мовчить про війну та розлютила одеситів

За словами опальної телеведучої, теми про політику "руйнують її сім’ю"

Скандальна співачка та телеведуча Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє мовчання про війну в Україні, яка триває вже 37-й день.

Поки українські зірки, і навіть голлівудські знаменитості кричать на весь світ про війну в нашій країні і самовіддано допомагають ЗСУ, опальна телеведуча, родом з Одеси, заявила, що в її сім’ї "накладено вето" на політичні теми. Нагадаємо, що її чоловік Влад Топалов – росіянин.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, бо це руйнує нашу сім’ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як у клятві – у радості, у хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому”, — так пояснює свою мовчазну позицію Тодоренко, що втекла в росію.

Одесити — земляки телеведучої, яка набула популярності саме в Україні, бурхливо висловилися їй у коментарях під відео, в якому вона з психологом обговорила, що настав час "рятувати себе". При цьому українці зазначили, що правдиві коментарі телеведуча просто видаляє.

"Що, слабо не видаляти коментарі? Усі ненавидять? Ах, яка шкода! Вам ще й в’їзд закриють"; "Регіно, приїжджайте до Одеси, у гості до своїх батьків! Подивіться як тут боротися з гнівом"; "видаляєш коментарі одеситів? тебе ніхто додому не чекає! ти вже всім все показала" "Привіт з Одеси! Спокійно спиш, міркуєш про сім’ю? А ми ось ні! Не хочеш погуляти Ланжероном? Забудь! Ти ж вже забула про своїх рідних-одеситів! Після нашої перемоги тобі тут немає місця! Це твій вибір!" "Як там ваше рідне місто? Близькі? Душа не болить?"

Нагадаємо, що лише кілька днів тому з’явилася інформація про перегрупування кораблів російського флоту, які вже три тижні намагаються атакувати Одесу. Це їм не вдається через погану погоду, а також відчайдушний опір, який отримує українські захисники.

Нещодавно бійці ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася висадитися на берег на Одещині. Під час спроби зайняти берег українські військові знищили ворожий десант.