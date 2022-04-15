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Настане пік загострення війни: астролог попередив українців про швидку небезпеку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Астролог попередив про нове загострення у війні Новина оновлена 15 квітня 2022, 08:42
Астролог попередив про нове загострення у війні

Другий пік загострення війни припаде на 15-18 квітня. вважає астролог

Астролог Дмитро Уранус зробив прогноз про війну в Україні та попередив, що найближчі 4 дні будуть особливо небезпечними для українців. На його думку, на цей час очікується пік загострення другого етапу війни.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

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Так астролог вважає, що 15-18 квітня є небезпечними датами для українців і особливо для членів уряду. Також астролог порадив поки що не повертатися до Києва, Харкова та Одеси їхнім мешканцям.

"15-16-17-18 квітня дуже небезпечні для України та її мешканців! Особлива небезпека для президента та членів уряду! Пояснення. У карті України в ці дні складається ситуація, коли транзитний Марс в опозиції до Сонця, а транзитний Юпітер в опозиції до Марсу. Це якийсь переломний момент у війні. Очікується пік загострення другого етапу війни. У Києві, Харкові та Одесі краще не перебуває! Також у зону підвищеної небезпеки додається Львів на найближчі 2 тижні", — каже Уранус.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Теги:
#Гороскоп #Війна #Астролог
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