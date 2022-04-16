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Російський комік став антигероєм карикатури через образливий "жарт" про українку

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Сабуров вибрав шлях мовчазної підтримки путінського кривавого режиму Новина оновлена 16 квітня 2022, 08:24
Сабуров вибрав шлях мовчазної підтримки путінського кривавого режиму

Спроби посміятися над горем українців обернулися для артиста не найкращим чином

Відомого казахського та російського коміка Нурлана Сабурова перетворили на героя політичної карикатури, яка уособлює його ставлення до війни в Україні. Як відомо, раніше артист спробував обернути на жарт перфоманс жінки, яка намагалася звернути увагу на вбивства та зґвалтування мирних українців, запитавши її про критичні дні.

Саме цю фразу Сабурову і "повернув" київський художник-карикатурист Андрій Петренко, який опублікував черговий витвір на сторінці в Instagram.

Чому росії не виграти війну проти України?

На малюнку зображений сам російський комік, який тримає в руках пачку доларів. При цьому з його вуст начебто вилітає міркування про те, що жодні місячні не можуть стати на заваді російському танкісту, якщо той вирішує познущатися над українкою.

"Криваві жарти за триста", — підписав українець свій пост.

Та сама карикатура. Автор Андрій Петренко
Та сама карикатура. Автор Андрій Петренко

До речі, художник навіть позначив на картинці офіційні акаунти Сабурова, через що деякі з його фанаток прийшли до коментарів висловлювати своє невдоволення. На їхню думку, підтримка України з боку коміка нічого не змінила б. Також вони згадали зимові протести в Казахстані — нібито вони "не тиснули на когось медійно". Звісно ж, про те, що з боку України казахи отримали практично стовідсоткову підтримку без будь-яких звернень і прохань, ніхто не згадує.

Додамо, що є в коментарях і люди, які реагують відповідно до ситуації — показують свою незгоду з цинічними жартами артиста.

Втім, щонайменше в одному з міст США концерту у Нурлана Сабурова не буде: українська діаспора в Чикаго домоглася відміни виступу "кривавого" коміка після його цинічних жартів.

Нагадаємо, що раніше Сабуров стверджував, що боїться за себе та свою сім’ю, тому й мовчить на політичні теми, щоб не отримати зайвих проблем у росії. Зрозуміло, за це він клопотав величезну критику від української аудиторії, яка звинуватила його в боягузтві.

Тим часом Україна продовжує відкривати Заходу очі на звірства російських солдатів у Бучі та інших містах. За словами уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, щонайменше дев’ятеро з 24 зґвалтованих окупантами дівчат завагітніли. Серед них є й неповнолітні дівчата.

Також світ жахнувся історією російського нелюда, який вирішив познущатися навіть з немовляти, а потім скинув відео своїх "розваг" товаришам по службі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Комік #Карикатура
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