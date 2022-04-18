Сонячне затемнення 30 квітня змінить перебіг війни росії з Україною — астролог

Астролог зазначає, що у день сонячного затемнення 30 квітня буде закладено історичну програму звільнення країни від багаторічної рабської залежності.

Відомий астролог Валентина Вітрок розповіла, як сонячне затемнення вплине на перебіг війни росії з Україною. За її словами, на карті України затемнення проходить по будинку інформації, документації та обговорення процесів, що позначиться на переговорах України з росією.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Затемнення проходить в 11-му градусі Тельця, яким керує Прозерпіна — планета трансмутації, і зараз Прозерпіна акуратно висить на Плутоні (планета війни) України, причому в руйнівному чорномагічному градусі. Поряд зі з’єднанням Сонця/Місяця знаходиться натальний Уран Урану позитивний аспект, а Уран – це технології та зброя", — каже астролог.

За її словами, прогресивна карта на день затемнення показує: прогресивний Юпітер стоїть на Сонці України (що вражає, адже Юпітер – це експансія та удача), прогресивні Марс та Сонце знаходяться в будинку війни, і Сонце стоїть у першому руйнівному градусі Терезів.

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"Отже, ми маємо в прогресіях два руйнівні градуси: 1-й Терезів і 19-й Скорпіона там, де стоїть прогресивний Плутон — бог війни. Сказати, що це схоже на затишшя? Можливо, і знову ж таки варто пам’ятати, що затемнення в будинку підписання документів", — пояснює астролог.

Як Сонячне затемнення вплине на Україну

Валентина Віттрок зазначає, що у день сонячного затемнення 30 квітня буде закладено історичну програму звільнення країни від багаторічної рабської залежності.

"Україна позиціонує себе як держава з сильною, згуртованою армією, здатною протистояти другій армії світу, український народ згуртований як ніколи і показує приклад іншим країнам", — каже астролог.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.