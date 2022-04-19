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"Лижет кнопку, закрывая двери в бункер на засов": Коля Серга у новому треку висміяв путіна та росію

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
28
Коля Серга та Микола Кім Новина оновлена 19 квітня 2022, 10:24
Коля Серга та Микола Кім

У своєму новому треку Серга висміяв російських солдатів, які безславно гинуть в Україні

Лише недавно український поет і музикант Коля Серга порадував українців віршем про підбитого російського крейсера "Москва", як уже випустив нову пісню, в якій висміяв путіна та росію. Пісня отримала назвою "Винесем орду!"

Треком музикант поділився на своїй сторінці в Інстаграмі.

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"Кажуть, що найкраще інтуїція розвинена у щурів. Саме тому Скабєєву зачепила ця пісня настільки, що вона її показала у своєму шоу з коментарем "Погляньте, яка в українців хвора фантазія". Але в душі (або там, де має бути душа) вона розуміє, що це не фантазія, а пророцтво. Адже українці нащадки мольфарів і вміють бачити майбутнє раніше, ніж решта. Навіть якщо це майбутнє росії", — прокоментував Серга своє нове творіння.

Пісня Колі Серги про росію та путіна

У своєму новому треку Серга висміяв російських солдатів, які безславно гинуть в Україні.

"Русский ванька топчет землю нашу в грязных сапогах. Выбирает, где удобней сбросить тело навсегда. Пулька ваньке нос укусит, ванька сляжет по пути, чтоб роскошною пшеницей через время прорасти", — співає Серга.

Дісталося від артиста та Путіну. "Лижет кнопку, закрывая двери в бункер на засов", — охарактеризував президента Росії автор.

"…вынесем орду! На трезубец, как шампур, двуглавого орла! Чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла!", — такими словами завершує музикант свою пісню.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Pink Floyd вперше за 28 років записали пісню, яку присвятив Україні.

Теги:
#Росія #Путін #Коля Серга
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