Астролог попередила українців про небезпеку від росіян на Великдень

Експерт закликала всіх українців залишитися на Великдень вдома та не йти до храмів

Астролог Анна Єфремова попередила українців про небезпеку на Великдень. Вона порадила людям не йти до храмів, оскільки окупанти можуть їх обстрілювати.

Такий прогноз вона опублікувала у своєму телеграм-каналі.

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За словами астролога, 24 квітня всім краще залишитися вдома та не ходити до храмів. Є висока ймовірність того, що російські окупанти завдадуть авіаударів саме храмам.

"Дуже прошу всіх на Великдень не йти в храми! Бог живий і він скрізь! Помоліться вдома, зараз не той момент, коли потрібно стати мішенню! У ворога немає Бога в серці, йому все одно в якому місці вбивати мирне населення", — написала експерт.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики також порадило українцям утриматися від походів у храми на Великдень та анонсувало трансляції Великодніх служб, які проводитимуться на телебаченні та онлайн.

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