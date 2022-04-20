росія "вдарила санкціями" по тревел-блогеру Антону Птушкіну і насмішила мережу

Заборону на в’їзд можна вважати практично довічною, оскільки на момент її закінчення Птушкіну виповниться 88 років

Українському телеведучому і тревел-блогеру Антону Птушкіну, який відкрито виступив проти війни росії в Україні, заборонили в’їжджати в рф наступні 50 років — до 2072 року. Заборона діє з 16 квітня 2022 року.

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Заборону на в’їзд можна вважати практично довічною, оскільки на момент її закінчення Птушкіну виповниться 88 років.

"Це пов’язано з його жорсткою антивоєнною позицією та критичними висловлюваннями щодо дій росії в Україні. Приїхати до рф блогер зможе, коли йому виповниться майже 88 років. Тобто таку заборону можна назвати практично довічною", — повідомляє telegram-канал Baza.

У мережі такі "санкції" росії зустріли з глузуванням, наголосивши, що вони є найкращою нагородою для кожного українця.

Раніше росЗМІ з посиланням на анонімні Телеграм-канали повідомляли, що в’їзд у росію на 50 років також заборонено ще не менше двадцяти українським артистам, журналістам та блогерам, до яких входять Макс Барських, Монатік, Вєрка Сердючка, Лобода, Андрій Бедняков, доктор Комаровський і т.д. Однак, на даний момент ця інформація не підтверджена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польський священик, який співає "Червону калину", став зіркою мережі.