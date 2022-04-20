Рус

росія "вдарила санкціями" по тревел-блогеру Антону Птушкіну і насмішила мережу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
166
Антон Птушкін Новина оновлена 20 квітня 2022, 11:34
Антон Птушкін

Заборону на в’їзд можна вважати практично довічною, оскільки на момент її закінчення Птушкіну виповниться 88 років

Українському телеведучому і тревел-блогеру Антону Птушкіну, який відкрито виступив проти війни росії в Україні, заборонили в’їжджати в рф наступні 50 років — до 2072 року. Заборона діє з 16 квітня 2022 року.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Заборону на в’їзд можна вважати практично довічною, оскільки на момент її закінчення Птушкіну виповниться 88 років.

"Це пов’язано з його жорсткою антивоєнною позицією та критичними висловлюваннями щодо дій росії в Україні. Приїхати до рф блогер зможе, коли йому виповниться майже 88 років. Тобто таку заборону можна назвати практично довічною", — повідомляє telegram-канал Baza.

У мережі такі "санкції" росії зустріли з глузуванням, наголосивши, що вони є найкращою нагородою для кожного українця.

Раніше росЗМІ з посиланням на анонімні Телеграм-канали повідомляли, що в’їзд у росію на 50 років також заборонено ще не менше двадцяти українським артистам, журналістам та блогерам, до яких входять Макс Барських, Монатік, Вєрка Сердючка, Лобода, Андрій Бедняков, доктор Комаровський і т.д. Однак, на даний момент ця інформація не підтверджена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польський священик, який співає "Червону калину", став зіркою мережі.

Теги:
#Росія #Антон Птушкін
Мотузяник каже, що на Донбасі багато населених пунктів, які стали справжніми фортецями
В регіонах
Вирішальна битва за Донбас уже розпочалася: в Україні пояснили тактику окупанта
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мотузяник каже, що на Донбасі багато населених пунктів, які стали справжніми фортецями
Вирішальна битва за Донбас уже розпочалася: в Україні пояснили тактику окупанта
Дата публікації
Категорія
Спікер Держдуми рф Володін сподівається отримати відшкодування
У путіна захотіли "компенсації" втрат через санкції
Дата публікації
Категорія
Так виглядає ПЗРК "Містраль"
Україна отримала від Норвегії нове озброєння: чим порадували європейці
Дата публікації
Категорія
Маріуполь в оточенні та блокаді з початку війни
Докладемо всіх зусиль: Україна спробує врятувати з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням