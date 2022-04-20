Російський гурт "Ногу Свело!" випустив пісню "Поколение Z" та викликав фурор у мережі (відео)

Музиканти помітили, що їх позицію підтримують близько 70% аудиторії.

Російський гурт "Ногу Свело!" випустив пісню під назвою "Поколение Z", у якій жорстко розкритикував Росію за війну в Україні. За добу кліп зібрав понад 450 тисяч переглядів, а у коментарях до відео фронтмену безмежно дякували за його позицію.

Відео з'явилося на Youtube-сторінці гурту у вівторок, 19 квітня.

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У композиції прямим текстом говориться про те, що втратила Росія після вторгнення в Україну — велику країну, демократію, Олімпійські медалі та навіть "Північний потік — 2". У пісні гурт також спростовує всі тези російської пропаганди та заявляє, що такими темпами "Сибирь станет провинцией Китая". Виконавці вставили у кліп текст розмови російського солдата з матір'ю, яка не вірить йому, коли він говорить про вбивства, і про те, що ніяку країну він не захищає. У кліпі також з'являються коментарі людей, які проклинають соліста гурту — Макса Покровського — за його позицію щодо війни.

У підписі до відео Макс Покровський подякував людям за підтримку й зазначив, що їх значно більше, ніж тих, хто проклинає музиканта.

"Насправді, пропорція людей, які перебувають у здоровому глузді, за нашими оцінками становлять 65-70%. Це, звичайно, стосується лише нашої аудиторії. Ми не претендуємо на повноправне соціологічне дослідження — просто представляємо Вам своє відчуття. І це відчуття дає нам надію, що не все втрачено", — написав фронтмен.

Музикант додав, що в одному з майбутніх відео "Ногу Свело!" обов'язково покажуть коментарі зі словами підтримки, яких, до слова, зібралося дуже багато. Користувачів мережі вразила сміливість фронтмена та його гурту. Люди зазначили, що мало хто з росіян зараз не боїться публічно висловити хоча б частину того, про що йдеться у пісні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський олігарх Олег Тиньков розлюбив путіна і розкритикував війну, не вибираючи слів.