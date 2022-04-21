"Вiдбiй тривоги": український музикант записав трек з Арестовичем та підкорив мережу (відео)

Усі гроші від прослуховування пісні підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади

Український діджей Анатолій Тапольський, екс-боєць АТО, який з початком війни знову почав захищати Україну разом із ЗСУ, представив новий трек "Вiдбiй тривоги".

Трек розміщений на його YouTube -каналі.

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"Всім привіт! Поки що я в Києві вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек Відбій тривоги з Олексієм Арестовичем", — написав діджей Тапольський на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що "всі гроші від прослуховування підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади".

Трек Топольського починається зі слова Арестовича: "Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре".

Зазначимо, що українські слухачі дуже тепло прийняли трек Тапольського та залишили по відео безліч позитивних коментарів.

"Більше місяця в армійці, днб не слухав дуже давно. І тут супер. Прям в яблучко. Легкий ліквідфанк, голос Арестовича, вид на гори ...", "Як же я вже давно чекав від вас Анатолій чогось подібного. Творіть більше. Слава Україні!", — пишуть у мережі.

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