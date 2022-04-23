"на росію чекає невідворотний крах": астролог розповіла, чим закінчиться війна для рф

За словами астролога, росія буде змушена підписати дуже невигідні для неї капітуляційні документи.

На росію чекає невідворотний крах через розв’язану війну в Україні. Їй доведеться відповідати за численні смерті мирних мешканців.

Про це розповіла астролог Валентина Віттрок у коментарі "Фактам".

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Астролог зазначає, що найближчим часом українським військовим супроводжуватиме винятковий успіх, і тепер перевага на боці України.

"Українську армію супроводжуватиме удача! Можна сказати, що всі зірки зійшлися на небі, щоб сприяти нашому просуванню. Насправді чаша терезів зламалася у бік України ще 12 квітня. Саме в цей час на небі сталося поєднання Нептуна та Юпітера у знаку Риб. Це рідкісне з’єднання, яке відбувається раз на 166 років і несе за собою переломні моменти, можна звернутися до історії — так траплялося вже не раз, і ось тепер таким переломним моментом стала ліквідація флагмана російського військово-морського флоту, крейсера "москва". вдарило не тільки за престижем військових, але й за емоційним станом росіян і путіна в тому числі. Але це лише початок невідворотного краху росії", — каже астролог.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Смерті та вибухонебезпечні ситуації": астролог розповіла, що принесе коридор затемнень Астролог зазначає, що людство в цей період чекають на вибухонебезпечні ситуації та розриви дипломатичних відносин.

За її словами, росія буде змушена підписати дуже невигідні для неї капітуляційні документи.

"Положення Меркурія в Тельці (як відомо, саме цей знак — покровитель України) вказує на те, що Росії таки доведеться піти на підписання важливих документів. Причому здебільшого — спрямованих на захист України на шкоду Росії. Від колишніх її вимог не залишиться і сліду. Агресор ще проситиме пом’якшення покарання, але пощади йому не буде. Як і людям, які стоять за смертями численних мирних жителів", — каже Віттрок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", астролог озвучила прогноз щодо можливого ядерного удару по Україні. Аріна Артурівна зазначає, що найнебезпечнішим періодом у плані стратегічного та тактичного застосування ядерної зброї Росією стане кінець травня – початок червня цього року.