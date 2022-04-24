"Христос Воскрес, а росіяни ні": українці під час війни розвеселили великодніми мемами в мережі

Нова реальність вплинула на зміст пасхальних листівок, які 2022 року українці пересилають один одному

На Великдень, 24 квітня, виповнилося рівно два місяці з дня вторгнення армії російської федерації в Україну. Реальність така, що війна дуже вплинула на свідомість українців, адже те, що вважалося буденним, тепер є розкішшю. Однак ми не сумуємо!

Хоча Великдень цього року має гіркуватий присмак, проте навіть у такі непрості часи українці не перестають жартувати.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" зробив для читачів добірку смішних пасхальних мемів із соціальних мереж, які посміхнуть, нагадають про нашу величезну силу духу та єдність українського народу.

Додамо, що багато відомих блогерів також привітали українців зі світлим святом. Так, громадський діяч та член ЗСУ Сергій Стерненко привітав підписників, зачепивши у пості росіян.

А дехто згадав про ексглаву Харківської ОДА Михайла Добкіна, який на початку квітня 2022 року став дияконом УПЦ МП.

Додамо, що якщо ви хочете привітати з Великоднем своїх близьких, але не можете це зробити через відстань, відправте їм гарну листівку в соцмережі або месенджері. Також раніше "Телеграф" публікував гарні відеовітання зі світлим святом Великодня-2022.