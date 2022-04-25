"Продажна ж*па": Лазарєв, який критикував війну в Україні, заспіває "ZаРосію"

Популярний співак на очах своїх російських та українських фанатів "перевзувся"

Російський співак Сергій Лазарєв, який раніше критикував так звану "спецоперацію" росії в Україні, раптово "перевзувся". 39-річний артист забув свої недавні висловлювання проти війни і тепер планує приєднатися до музичного пропагандистського марафону "ZaРосію".

Після жорстких слів на адресу своєї країни-агресора Лазарєв виступатиме на рашистському заході на площі Петра Великого в Липецьку в п’ятницю, 29 квітня.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Разом із вокалістом на сцену вийде ще одна путіністка — російська співачка Жасмін.

Додамо, що артист зрікся будь-яких висловлювань на підтримку українців, повідомивши, що всі новини про його еміграцію з рф та незгоду зі злочинами кремля – фейк.

"Я — рускій! І ніколи цього не соромився! Я щиро люблю росію!", — писав Лазарєв в Інстаграмі 14 квітня.

Нагадаємо, що 24 лютого Сергій Лазарєв відкрито розкритикував вторгнення росії в Україну, назвавши те, що відбувається саме війною, а не "спецоперацією". "С*ка, і ось сьогодні почалася справжня війна! Бл*ть що ж ви творите?… Будь ласка зупиніться всі! Разом!", — писав першого дня війни російський артист.

У мережі користувачі вказали на "перевзування" артиста: "Продажна ж*па Сергій Лазарєв. Підлість. Гидота".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський гуморист та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін обрушився критикою на владу росії після того, як 23 квітня росіяни обстріляли ракетами Одесу. Зазначимо, що раніше артист пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям частину прибутку від концерту в Ізраїлі.

Як повідомлялося раніше, Галкін і Пугачова після початку вторгнення виїхали з росії до Ізраїлю.

Варто зазначити, що деякі російські діячі шоубізу після початку війни також виступили на підтримку України. Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою росії, а репера Face взагалі визнали іноземним агентом.