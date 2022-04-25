Рус

"Продажна ж*па": Лазарєв, який критикував війну в Україні, заспіває "ZаРосію"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
342
Сергій Лазарєв Новина оновлена 25 квітня 2022, 14:57
Сергій Лазарєв

Популярний співак на очах своїх російських та українських фанатів "перевзувся"

Російський співак Сергій Лазарєв, який раніше критикував так звану "спецоперацію" росії в Україні, раптово "перевзувся". 39-річний артист забув свої недавні висловлювання проти війни і тепер планує приєднатися до музичного пропагандистського марафону "ZaРосію".

Після жорстких слів на адресу своєї країни-агресора Лазарєв виступатиме на рашистському заході на площі Петра Великого в Липецьку в п’ятницю, 29 квітня.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Разом із вокалістом на сцену вийде ще одна путіністка — російська співачка Жасмін.

Додамо, що артист зрікся будь-яких висловлювань на підтримку українців, повідомивши, що всі новини про його еміграцію з рф та незгоду зі злочинами кремля – фейк.

"Я — рускій! І ніколи цього не соромився! Я щиро люблю росію!", — писав Лазарєв в Інстаграмі 14 квітня.

Нагадаємо, що 24 лютого Сергій Лазарєв відкрито розкритикував вторгнення росії в Україну, назвавши те, що відбувається саме війною, а не "спецоперацією". "С*ка, і ось сьогодні почалася справжня війна! Бл*ть що ж ви творите?… Будь ласка зупиніться всі! Разом!", — писав першого дня війни російський артист.

У мережі користувачі вказали на "перевзування" артиста: "Продажна ж*па Сергій Лазарєв. Підлість. Гидота".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський гуморист та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін обрушився критикою на владу росії після того, як 23 квітня росіяни обстріляли ракетами Одесу. Зазначимо, що раніше артист пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям частину прибутку від концерту в Ізраїлі.

Як повідомлялося раніше, Галкін і Пугачова після початку вторгнення виїхали з росії до Ізраїлю.

Варто зазначити, що деякі російські діячі шоубізу після початку війни також виступили на підтримку України. Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою росії, а репера Face взагалі визнали іноземним агентом.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сергій Лазарєв #Окупанти
"Азовсталь" із супутника
В регіонах
Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Азовсталь" із супутника
Росіяни здивували заявою про гумкоридор з "Азовсталі" (оновлено)
Дата публікації
Категорія
Ще один ворожий літальний апарат знищено
Б'ємо окупантів! Українські захисники збили ворожий літак на Харківщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ллойд Остін та Ентоні Блінкен
Україна може перемогти у війні проти росії: Пентагон назвав умову
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Категорія
Україна потерпає від ворожих обстрілів
Війна - день 61: росіяни гатять ракетами по всій Україні та готують провокацію в Маріуполі