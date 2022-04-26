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Астролог назвав дати найважчих боїв в Україні та завершення війни

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Війна в Україні незабаром закінчиться, вважає астролог
Війна в Україні незабаром закінчиться, вважає астролог

На думку астролога, бойові дії в Україні почнуть вщухати лише до літа

Відомий екстрасенс та астролог Макс Гордєєв передбачив дати найважчих боїв в Україні, а також розповів, коли закінчиться війна.

Свій прогноз він зробив у ефірі Апостроф ТБ.

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На думку Гордєєва, бойові дії в Україні почнуть вщухати лише до літа.

"З кінця квітня по 10-15 травня будуть найважчі бої. Йде дуже сильна і потужна енергетика, і всім потрібно бути обережними. Потрібно бути дуже уважними у напрямку Маріуполя та Донецька, по можливості покинути ці місця швидше", — сказав астролог,

Астролог попереджає, що у східних регіонах України йде дуже велика небезпека. ВСУ вестиму оборону, тому перебувати на лінії вогню ризиковано.

"Військові відбиватимуть окупантів до кордонів. Але у нас все йде за планом. За моїми прогнозами, ми вже перемогли, нам потрібен лише час. У нас (України — ред.) дуже потужний захист", — зазначає Гордєєв.

При цьому він вважає, що до кінця травня бойові дії почнуть вщухати. Проте деякі регіони Україна може на якийсь час втратити.

"Повернемося ми з того, з чого починали. Поки що ми залишимося без Донецька, Луганська та Криму. Ближче до середини літа почнемо відвойовувати ці регіони. Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Бердянськ будуть наші. Все відвоюємо і повернемо, як було", — сказав Гордєєв.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

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#Війна #Астролог
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