Астролог назвав дати найважчих боїв в Україні та завершення війни
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На думку астролога, бойові дії в Україні почнуть вщухати лише до літа
Відомий екстрасенс та астролог Макс Гордєєв передбачив дати найважчих боїв в Україні, а також розповів, коли закінчиться війна.
Свій прогноз він зробив у ефірі Апостроф ТБ.
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На думку Гордєєва, бойові дії в Україні почнуть вщухати лише до літа.
"З кінця квітня по 10-15 травня будуть найважчі бої. Йде дуже сильна і потужна енергетика, і всім потрібно бути обережними. Потрібно бути дуже уважними у напрямку Маріуполя та Донецька, по можливості покинути ці місця швидше", — сказав астролог,
Астролог попереджає, що у східних регіонах України йде дуже велика небезпека. ВСУ вестиму оборону, тому перебувати на лінії вогню ризиковано.
"Військові відбиватимуть окупантів до кордонів. Але у нас все йде за планом. За моїми прогнозами, ми вже перемогли, нам потрібен лише час. У нас (України — ред.) дуже потужний захист", — зазначає Гордєєв.
При цьому він вважає, що до кінця травня бойові дії почнуть вщухати. Проте деякі регіони Україна може на якийсь час втратити.
"Повернемося ми з того, з чого починали. Поки що ми залишимося без Донецька, Луганська та Криму. Ближче до середини літа почнемо відвойовувати ці регіони. Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Бердянськ будуть наші. Все відвоюємо і повернемо, як було", — сказав Гордєєв.
Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.
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