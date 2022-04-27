Пожежі та вибухи в росії: що принесе сонячне затемнення 30 квітня

Астролог переконана, що Росію спіткає бумеранг за розв’язану нею війну в Україні.

Вже цього тижня, 30 квітня, весь світ чекає на дуже важливу астрологічну подію — Сонячне затемнення. Астролог Валентина Віттрок розповіла, що для росії воно може обернутися дуже сумними подіями.

Про це пише ТСН.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Астролог пояснює, що це сонячне затемнення відбудеться у знаку з’єднання Тельця з Ураном, який у природі насамперед "відповідає" за грози та урагани, у суспільстві – за технології, зброю нового покоління, геополітичні зміни – можуть змінитися межі держав, евакуація аж до еміграції. і що дуже важливо в наш час, повернення з неї.

Читайте також: Категорія Lifestyle Астролог розповіла, як помре путін путіна може спіткати насильницька смерть, каже астролог

"Існує і небезпека вибухонебезпечних ситуацій, які стосуватимуться не тільки України, а й усього світу, і росія в цьому сенсі – не виняток. Навпаки, саме цій країні доведеться випробувати на собі вплив поєднання затемнення у знаку Тельця з Ураном. Вже зараз половина росії горить через природні та техногенні пожежі, чи то ще буде. Затіяна цією країною війна в Україні та провокації, які вона влаштовує по всьому світу, не можуть не мати наслідків у вигляді бумерангу", — підкреслює астролог.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.