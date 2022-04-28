Астролог передбачила Україні початок сприятливого періоду: коли він настане
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Кінець травня принесе Україні позитивні зміни
Астролог та фіналістка "Битви екстрасенсів" Ірина Соломон передбачила початок сприятливого періоду для України. За її словами, він настане наприкінці весни з 16 по 24 травня.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.
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Як повідомляє астролог, особливо сприятливий день для України настане 16 травня. Тоді, на її думку, "будуть визнані якісь права та території". Крім того, вона зазначає, що 24 травня — сприятливий день у гороскопі президента України Володимира Зеленського.
Також, за словами Соломона, ядерного вибуху вона не бачить, оскільки Плутон йде на спад і пригальмовує з 29 квітня свою активність.
"За хімію та біологію відповідає Нептун, зараз він активний, не виключаю примирення хімічної та біологічної зброї", — пояснює астролог.
А ось 12 січня 2023 року, продовжила Соломон, войовнича планета Марс розгортається та йде з гороскопу України.
Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.
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