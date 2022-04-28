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Астролог передбачила Україні початок сприятливого періоду: коли він настане

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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На Україну незабаром чекають сприятливі зміни
На Україну незабаром чекають сприятливі зміни

Кінець травня принесе Україні позитивні зміни

Астролог та фіналістка "Битви екстрасенсів" Ірина Соломон передбачила початок сприятливого періоду для України. За її словами, він настане наприкінці весни з 16 по 24 травня.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

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Як повідомляє астролог, особливо сприятливий день для України настане 16 травня. Тоді, на її думку, "будуть визнані якісь права та території". Крім того, вона зазначає, що 24 травня — сприятливий день у гороскопі президента України Володимира Зеленського.

Також, за словами Соломона, ядерного вибуху вона не бачить, оскільки Плутон йде на спад і пригальмовує з 29 квітня свою активність.

"За хімію та біологію відповідає Нептун, зараз він активний, не виключаю примирення хімічної та біологічної зброї", — пояснює астролог.

А ось 12 січня 2023 року, продовжила Соломон, войовнича планета Марс розгортається та йде з гороскопу України.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

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#Гороскоп #Астролог
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