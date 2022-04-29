Астролог попередила українців про загострення у війні з росією та назвала дати

Астролог також попередила про ризик можливого застосування росією хімічної зброї у першій половині травня

Астролог Ольга Медвецька заявила, що для України настає складний період. За її словами, наприкінці липня-початку серпня у війні росії з Україною відбудеться чергове загострення.

Про це вона написала на своїй сторінці astro.medvedka.

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Фахівець наголосила, що не варто поспішати з поверненням в Україну та попередила тих, хто вже зараз намагається будувати якісь плани на літо, що у липні серпні можливе чергове серйозне загострення у війні.

"Можливо, рано так забігати вперед, проте не можу не попередити — може, хтось будуватиме свої плани вже зараз і ця інформація допоможе. Період загострення ситуації, ескалації дуже ймовірний наприкінці липня-початку серпня. Будемо сподіватися, що планети своєю напругою у той період спровокують просто багато сварок між людьми, а не ось це все. Проте ризик чогось масштабного та агресивного чималий», — каже астролог.

Також вона попередила про ризик можливого застосування росією хімічної зброї у першій половині травня.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.