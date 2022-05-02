Чекати залишилося недовго: астролог розповіла про переломний для України момент у війні

Астролог зазначає, що українцям ще поки що рано видихати, всій країні доведеться перебувати в напрузі

Переможниця 15 сезону "Битви екстрасенсів", таролог Яна Пасинкова вже в перші тижні травня ми позбавимося путінських військ на нашій території, після чого переговори України з росією стануть значно пліднішими.

Як зазначає фахівець у своєму прогнозі, для переговорів із росією випадає карта диявола, пишуть "Факти".

"Це означає, що ми почнемо позбавлятися всієї нечисті на території України. І тоді переговори стануть пліднішими", — зазначає таролог.

Вона зазначає, що українцям ще поки що рано видихати, всій країні доведеться перебувати у напрузі.

"Переломними будуть перші два тижні травня. У будь-якому разі – наша перемога. Але перші два тижні травня переломні у плані того, наскільки швидко це станеться, а це залежить від рішень мільйонів людей, ну тисяч — це точно. Їхні рішення змінюються кожну секунду. Тому щодо переговорів буде краще, якщо вони будуть лише після того, як російські війська покинуть нашу країну", — зазначила астролог.

Як повідомляв "Телеграф", раніше астролог Олена Осипенко розповіла, коли закінчиться війна в Україні.