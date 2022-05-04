"Будуть ракетні удари по західних областях": астролог попередив про нове загострення у війні з росією

Закарпаття більше не є найбезпечнішим регіоном, наголошує астролог.

На Україну зовсім скоро може чекати нове загострення у війні з росією. Астролог Дмитро Уранус прогнозує, що високою є ймовірність ракетних ударів по західних областях.

Свій прогноз він опублікував на сторінці Фейсбук.

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"За астрокартографією карти молодика і затемнення 30 квітня, видно, що лінія негативного впливу Марса (бога війни) проходить у регіонах західної України, по лінії міст Луцьк-Львів-Ужгород. Отже, протягом травня ракетні обстріли, пожежі та руйнування в цих регіонах дуже ймовірні. Небезпека для міст західної України не знижується. Закарпаття більше не є найбезпечнішим регіоном", — наголошує астролог.

Крім того, за його словами, найближчими 3 днями буде точним аспект з’єднання Сонця та Урану в Тельці, що ще більше збільшує ймовірність масованих ракетних та авіаційних ударів з повітря по всій Україні, без прив’язки до конкретних міст.

Нагадаємо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком.