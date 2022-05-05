Анджеліна Джолі показала уламок ракети рф, яким грала маленька українка, і розчулила мережу

Українці зазначили, що підтримка акторки дуже важлива

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка приїхала в Україну, щоб допомогти постраждалим від війни людям, показала уламок від російської бомби.

Зірка опублікувала у своєму Інстаграмі пост, присвячений Україні.

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Актриса розповіла, що цей уламок їй дала маленька дівчинка.

"Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, яким вона грала, насправді був уламком бомби", — написала всесвітньо відома актриса.

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Вона зазначила, що поспілкувалася з дітьми, які постраждали від ракетного удару по Краматорську та наголосила, що діти не повинні страждати.

Пост актриси розчулив мережу. Багато людей з України і не тільки залишили акторці подяки, зазначивши, що підтримка актриси дуже важлива.

Нагадаємо, що спочатку Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу забавну реакцію на приїзд кінозірки.