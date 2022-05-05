Білик у сльозах розповіла про страшну зраду колишнього друга Кіркорова
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Артистка написала путіністу Кіркорову, що втратила будинок під Києвом через російських окупантів
Українська співачка Ірина Білик розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із країни-агресора, проте її дуже розчарував давній друг, тепер ярий путініст Філіп Кіркоров.
В ефірі "Ранок з Україною" з ведучими Анатолієм Анатолічем та Лілією Ребрик 52-річна виконавиця згадала, як написала російському співаку про ситуацію в Україні, особливо про свій будинок у селі Березівка Київської області, в якому місяць жили військові російської армії. За словами Білик, окупанти розгромили весь її будинок, плавали в басейні, рилися в особистих речах.
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Також співачка зазначила, що раніше подарувала Кіркорову свою ліричну композицію "Сніг".
"Я думала, що я, як до людини, звернуся до Філіпа. Я написала йому СМС про те, що: "Ти коли будеш співати мою пісню тепер, просто знай, що мені нема де жити. От і все". Але він не відповів", — сказала у сльозах артистка.
Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та підтримці тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку путініста заблокували.
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