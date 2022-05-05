Білик у сльозах розповіла про страшну зраду колишнього друга Кіркорова

Артистка написала путіністу Кіркорову, що втратила будинок під Києвом через російських окупантів

Українська співачка Ірина Білик розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із країни-агресора, проте її дуже розчарував давній друг, тепер ярий путініст Філіп Кіркоров.

В ефірі "Ранок з Україною" з ведучими Анатолієм Анатолічем та Лілією Ребрик 52-річна виконавиця згадала, як написала російському співаку про ситуацію в Україні, особливо про свій будинок у селі Березівка Київської області, в якому місяць жили військові російської армії. За словами Білик, окупанти розгромили весь її будинок, плавали в басейні, рилися в особистих речах.

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Також співачка зазначила, що раніше подарувала Кіркорову свою ліричну композицію "Сніг".

"Я думала, що я, як до людини, звернуся до Філіпа. Я написала йому СМС про те, що: "Ти коли будеш співати мою пісню тепер, просто знай, що мені нема де жити. От і все". Але він не відповів", — сказала у сльозах артистка.

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Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та підтримці тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку путініста заблокували.