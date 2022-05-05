Рус

Білик у сльозах розповіла про страшну зраду колишнього друга Кіркорова

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Ірина Білик про стосунки з російським колегою Новина оновлена 05 травня 2022, 16:26
Ірина Білик про стосунки з російським колегою

Артистка написала путіністу Кіркорову, що втратила будинок під Києвом через російських окупантів

Українська співачка Ірина Білик розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із країни-агресора, проте її дуже розчарував давній друг, тепер ярий путініст Філіп Кіркоров.

В ефірі "Ранок з Україною" з ведучими Анатолієм Анатолічем та Лілією Ребрик 52-річна виконавиця згадала, як написала російському співаку про ситуацію в Україні, особливо про свій будинок у селі Березівка Київської області, в якому місяць жили військові російської армії. За словами Білик, окупанти розгромили весь її будинок, плавали в басейні, рилися в особистих речах.

Новини про війну, Україну та події у світі — у нашому Telegram

Також співачка зазначила, що раніше подарувала Кіркорову свою ліричну композицію "Сніг".

"Я думала, що я, як до людини, звернуся до Філіпа. Я написала йому СМС про те, що: "Ти коли будеш співати мою пісню тепер, просто знай, що мені нема де жити. От і все". Але він не відповів", — сказала у сльозах артистка.

Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та підтримці тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку путініста заблокували.

Теги:
#Філіп Кіркоров #Лілія Ребрик #Ірина Білик #Анатолій Анатоліч
Шарія затримали в Іспанії 4 травня
Політика
Шарія в Іспанії відпустили: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шарія затримали в Іспанії 4 травня
Шарія в Іспанії відпустили: що відомо
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр
Зеленський поговорив з "ображеним" Штайнмаєром
Дата публікації
Категорія
Наші хлопці готові вибивати з супротивника дух
Залужний повідомив про початок контрнаступу ЗСУ: названо напрямки
Дата публікації
Категорія
лукашенко починає підозрювати, що не все так гладко на війні, як каже Кремль
"Я не думав": лукашенко вельми здивував заявою про російське вторгнення
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти продовжують бити ракетами по містах України
Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець