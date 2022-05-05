"Русня під Ізюмом": Клопотенко "анонсував" новий рецепт і насмішив українців

Український шеф-кухар приєднався до фанатів та пожартував про окупантів

Відомий український кулінар Євген Клопотенко потролив військових російської армії, яких щодня ліквідовують доблесні захисники України.

У себе в Інстаграмі відомий шеф-кухар, із подачі своїх шанувальників, анонсував рецепт під назвою "Русня під Ізюмом" — містом на Харківщині, де українські військовослужбовці поступово починають "вибивати" російських окупантів.

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"Чи не здається вам, що русня під Ізюмом звучить, як рецепт від Клопотенка?", — пожартував один із користувачів Твіттер. "Ну, що я можу сказати. Сьогодні буде рецепт. Вейт (чекайте — ред.)", — підтримав Клопотенко.

У коментарях до посту кулінара українці зазначили, що така "страва" незабаром з’явиться на кухнях усіх українців, а також задались питанням, чи буде вона з м’ясного фаршу.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати українську паляницю – випічку, назва якої ламає язик росіянам.