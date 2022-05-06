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Герой мема "Чоткий паца з Рівного" знищує російських окупантів на Донбасі: "мо***лі - це мєрзость"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Іван Мартинов Новина оновлена 06 травня 2022, 10:39
Іван Мартинов

Іван Мартинов, відомий у мережі як "Чоткий паца з Рівного", воює з окупантами

Автор культового в мережі мема "це мєрзость, це реально мєрзость" про економічну ситуацію у 2014 році Іван Мартинов, який більш відомий інтернет-спільноті як "чоткий паца з Рівного", знищує російських загарбників на сході України.

Про це повідомили у штабі ООС.

Мартинов без жалю знищує росіян у складі окремої 68-ї єгерської бригади ЗСУ на Донецькому напрямі. Зараз мало хто знає, що чоловік брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років.

Іван Мартинов
Іван Мартинов

Іван Мартинов згадує, як у перший день вторгнення армії рф в Україну крізь сон почув, як летять російські ракети: "Зателефонували з сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі каву, але й попити її не встиг — приїхала машина, і ось я вже у військкоматі".

Тепер автор мема-хіта планує одружитися та поїхати подорожувати — подивитися на світ "без рашистської гидоти". Сьогодні "Чоткий паца" впевнений: "Мо***лі — це мєрзость".

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. Також нещодавно мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Теги:
#Рівне #Меми #ООС
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