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Російська актриса Машкова мріє відправити путіна до Гааги: він заслуговує на трибунал

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Марія Машкова Новина оновлена 06 травня 2022, 15:13
Марія Машкова

Дочка путініста Володимира Машкова відкрито не визнає диктаторський режим у росії

Російська актриса Марія Машкова, яка виступає проти вторгнення росії в Україну, заявила, що кривавий диктатор путін заслуговує на Гаазький трибунал.

Про це дочка відомого актора, путініста Володимира Машкова сказала у свіжому інтерв’ю блогера Юрія Дудя.

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"Так, я вважаю, так. Абсолютно. Він заслуговує на суд справедливий, відкритий, де ми всі побачимо всі докази", — зазначила Машкова.

Крім того російська актриса, яка не один рік живе з сім’єю в США, розповіла, як ставиться до того, якщо судитимуть і її батька-пропагандиста.

"Припустимо, в росії революція. І хтось інший приходить, і виводять людей у москві, які відповідали за пропаганду. Я уявила, що я можу приїхати і сказати: "Ну, друзі, у всіх були родичі, що заплуталися. Давайте будемо краще, ніж попередники наші. Ну це уявлення доньки, як в "ідеальному" світі", — поділилася актриса.

Нагадаємо, що російський актор Володимир Машков брав участь у скандальному концерті у "Лужниках", де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну. Актор неодноразово підтримував путіна та його агресивну політику. Машкову не подобається, що його дочка живе у США та критикує путінський режим та війну в Україні. Актор зажадав, щоб та повернулася до росії та вибачилася перед росіянами за свої висловлювання. Марія Машкова відмовилася це робити. Вона продовжує засуджувати проросійську позицію батька.

Володимир та Марія Машкови
Володимир та Марія Машкови

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка Софія Стужук спробувала виправдатися за мовчання про звірства російської армії в Україні.

Теги:
#Україна #Путін #Війна #Володимир Машков
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