Російська актриса назвала путіна Волан-де-Мортом (відео)

Російська актриса, яка проживає в США, образилася на президента росії через закриття телеканалу

Російська актриса Марія Машкова, яка зізналася в любові до Києва, назвала кривавого диктатора путіна Волан-де-Мортом — антигероєм франшизи про Гаррі Поттера.

Про це зірка заявила в новому інтерв’ю російського журналіста та блогера Юрія Дудя.

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Машкова згадала, як у юності вона любила слухати телеведучу Світлану Сорокіну, яка вела програму на російському телеканалі НТВ. До 2000 року канал був недержавним та незалежним, проте у 2001 році він був проданий Газпрому. Багато розважальних програм на НТВ новим керівництвом були закриті, перетворюючи його на інформаційний, пропагандистський ресурс.

"Я пам’ятаю, коли закривали НТВ. Я ж не розуміла, хто закриває, через що. Але я подумала: "Які підлі люди, що закривають НТВ. Я зрозуміла, що це підлість, і я, коли дізнаюся хто закрив — я йому цієї справи не пробачу". І я дізналася набагато пізніше, хто це зробив. Волан-де-Морт. володимир володимирович путін", — потролила диктатора Машкова.

Нагадаємо, що батько Марії Машкової, актор Володимир Машков, є затятим путіністом, який підтримує путіна та його агресивну політику. Актриса, яка вже багато років живе та працює в США із сім’єю, продовжує засуджувати проросійську позицію батька.

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Додамо, що Володимир Машков 18 березня брав участь у скандальному концерті у "Лужниках", де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну.