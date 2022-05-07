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Астролог розповіла, як позначиться місячне затемнення 16 травня на долі України

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Що принесе нам місячне затемнення 16 травня Новина оновлена 07 травня 2022, 12:38
Що принесе нам місячне затемнення 16 травня

Астролог попередила, що для України цей період виявиться непростим

Незабаром, 16 травня, на нас чекає знакова астрологічна подія — Місячне затемнення, яке завершить коридор затемнень. Астролог Наталія Нестеренко прогнозує, що воно вплине на долю України.

Свій прогноз вона опублікувала на авторському сайті.

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Як пише астролог, під впливом місячного затемнення в Скорпіоні, особливо в травні, слід очікувати чергових шокуючих проявів деструктивної природи російського режиму, чергових проявів його божевілля та сліпої агресії. З іншого боку, всі відповідні події та прояви водночас остаточно визначають несумісність цього режиму з цивілізаційними процесами та відіграють переломну та ключову роль у процесах його розпаду та руйнування.

Астролог попередила, що для України цей період виявиться непростим.

"Для України та світу, що протистоять цій мортидній енергії, місячне затемнення у Скорпіоні позначає черговий критичний період зіткнення з її проявами — у тому числі у руйнуваннях і, можливо, у трагедіях. Але це ж місячне затемнення відзначає і переломний момент у здібності України та світу не лише протистояти цій сліпій та божевільній силі, а й перенаправляти її проти того, хто став її носієм та втіленням", — уклала Нестеренко.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

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