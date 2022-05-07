Астролог розповіла, що чекає на Україну 9 травня

Цього дня на українців чекають глобальні зміни: як хороші, так і погані

Запит "Коли закінчиться війна в Україні?" зараз напевно один із найпопулярніших. Щоб хоч приблизно дізнатися, що ж чекає на нашу країну найближчим часом, відомі астрологи, тарологи та мольфари звертаються до небесних світил та карт. Свій прогноз на травень 2022 року склала і астролог Марина Скаді.

На своєму Youtube-каналі Скаді розповіла, чого варто чекати на 9 травня.

Що чекає на Україну 9 травня

За словами астролога, 9 травня стане для України днем серйозних випробувань та переломним моментом. Також у цей період відбудеться переоцінка цінностей.

"Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але й ймовірність неприємностей також висока. У цей день все перевертається з ніг на голову і навпаки. Все, що було актуально до цього дня, здебільшого більше не становить цінності. День складний, пов’язаний із втратами, але вони обов’язково виправдаються вже незабаром", — зазначила Скаді.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.