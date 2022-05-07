Рус

Астролог розповіла, що чекає на Україну 9 травня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
615
9 травня — один із найважчих днів для України
9 травня — один із найважчих днів для України

Цього дня на українців чекають глобальні зміни: як хороші, так і погані

Запит "Коли закінчиться війна в Україні?" зараз напевно один із найпопулярніших. Щоб хоч приблизно дізнатися, що ж чекає на нашу країну найближчим часом, відомі астрологи, тарологи та мольфари звертаються до небесних світил та карт. Свій прогноз на травень 2022 року склала і астролог Марина Скаді.

На своєму Youtube-каналі Скаді розповіла, чого варто чекати на 9 травня.

Що чекає на Україну 9 травня

За словами астролога, 9 травня стане для України днем серйозних випробувань та переломним моментом. Також у цей період відбудеться переоцінка цінностей.

"Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але й ймовірність неприємностей також висока. У цей день все перевертається з ніг на голову і навпаки. Все, що було актуально до цього дня, здебільшого більше не становить цінності. День складний, пов’язаний із втратами, але вони обов’язково виправдаються вже незабаром", — зазначила Скаді.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Теги:
#Війна #Прогноз #Астролог #Астрологічний прогноз
російська ракета
Одеса
Удар по Одесі: влада повідомила, куди і скільки ракет потрапили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російська ракета
Удар по Одесі: влада повідомила, куди і скільки ракет потрапили
Дата публікації
Категорія
Петро Толстой
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
Дата публікації
Категорія
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Дата публікації
Категорія
ЗСУ боронять українські міста від загарбників
Війна - день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки