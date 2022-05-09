"Нацизм в особі путіна повернувся": Ектор Хіменес-Браво присоромив росіян, які відзначають День перемоги

Відомий шеф-кухар порівняв Гітлера з путіним

Український кулінар Ектор Хіменес-Браво дорікнув росіян, які пишно відзначають День перемоги над нацизмом 9 травня в той час, коли армія рф винищує український народ.

У себе в Інстаграмі відомий шеф-кухар заявив, що жителі росії зганьбили своїх предків.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ваші політики та солдати зганьбили всю пам’ять про перемогу над Гітлером. Адже вони самі стали ними. Вони розтоптали те, за що сиділи в окопах, помирали ваші дідусі та бабусі. Це ганьба на багато років. Як тільки перша ракета вдарила по нашій землі", — написав Хіменес-Браво.

Кулінар підкреслив, що в росії пропаганда часто перекручує, що це тільки вони перемогли Гітлера та нацизм.

"Насправді в цій коаліції брав участь увесь союз держав, в якому була Україна, Казахстан, Грузія та ін. Так і країни з інших районів світу, такі як Австралія, США, Китай, Колумбія та багато інших", — зазначив шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво вірить, що у війні з росією Україна переможе з тієї ж причини, чому перемогли Гітлера.

"Ми не воюємо за царя. Ми воюємо за себе. Щоб перемога наших предків була не дарма. Ми на своїй землі, захищаємо своїх дружин і дітей. Ми не говоримо "хочемо повторити", це робить ваша влада і солдати. Хворі вир*дки", — заявив український кулінар.

Раніше "Телеграф" писав, що після вторгнення путінських військ на територію України більшість українців змінила свої погляди на "свято" 9 травня. Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", у 2022 році 9 травня втратило свій "рейтинг" і перейшло в розряд пережитків минулого.