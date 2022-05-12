Астролог передбачив Україні нову фазу війни та назвав дату її завершення

Перемогу Україні у війні з росією астролог передбачає на літо 2023 року

Астролог Алакх Ніранжан склав гороскоп для України та передбачив подальше загострення бойових дій.

Про це пише Главред.

За словами астролога, деяке затишшя в бойових діях чекає на нас уже на початку літа, проте восени, на його думку, в Україні розпочнеться нова фаза війни.

"Нові випробування розпочнуться з 8 вересня 2022 року і триватимуть до 1 лютого 2023 року – росія може спробувати розпочати нову фазу війни та кине всі сили проти України", — каже Ніранжан.

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Перемогу Україні у війні з росією астролог передбачає на літо 2023 року.

"Сполука Юпітер-Венера-Юпітер, яка триватиме з 1 лютого 2023 року до 11 червня 2023 року, ознаменує собою перемогу України у війні, але насправді це буде лише перший її етап", — стверджує астролог.

"Тяжкий час триватиме до 25 травня 2024 року — у цей час боїв не передбачається, але буде безліч проблем, пов’язаних з інфраструктурою та настроями людей. Нові перспективи перед Україною відкриються 25 травня 2024 року — у країні також буде зміна еліт", — додав він.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.