Ахеджакова втомилася від путіна і хоче приїхати в Україну

83-річна російська актриса заявила, що українці змушують путінський режим "видихатися та слабшати"

Народна артистка росії Лія Ахеджакова, яка давно виступає проти диктаторського путінського режиму і підтримує Україну в її боротьбі, заявила, що вона втомилася від розв’язаної росією війни.

У себе в Інстаграмі 83-річна Ахеджакова написала пост, у якому засудила агресивну політику своєї країни.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Як же я втомилася від цієї війни, що навіть коментувати нічого не хочеться. Втомилася від цієї уявної величі росії, боротьби за "свої" землі. Втомилася від путіна", — зізналася актриса.

Також Ахеджакова виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російським окупантом.

"Хочу миру, тепла, спокою. Хочу бачити людей живими, здоровими і радісними. Хочу приїхати в Україну після її перемоги. Адже зараз українці, за фактом, працюють на два фронти – і країну свою захищають, і змушують путінський режим видихатися і слабшати", — написала актриса.

Лія Ахеджакова заявила, що втомилася від путіна

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Що відомо про Лію Ахеджакову

Актриса народилася 9 липня 1938 року у Дніпропетровську (зараз Дніпро, Україна). Виросла в театральній сім’ї в Майкопі (місто на півдні росії, столиця Республіки Адигея). З 1973 року почала зніматися в кіно. Відомі фільми: "Іронія долі" (1975), "Службовий роман" (1977), "Старі шкапи" (2000) та інші.

Під час Євромайдану актрису захопила сміливість українців. У березні 2014 року разом із більш ніж 200 іншими російськими кінематографістами Лія Ахеджакова підписалася під зверненням до українських колег зі словами підтримки та запевненнями, що вони не вірять офіційній пропаганді кремля.

За пару днів до вторгнення росії в Україну актриса прокоментувала визнання путіним незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". На думку 83-річної артистки, наслідки такого рішення будуть дуже тяжкі. І вона мала рацію.