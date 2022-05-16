Астролог розповів, як повня 16 травня позначиться на ході війни в Україні: Київ у небезпеці

За словами астролога, росія замишляє проти України чергову підлість.

Відомий астролог Дмитро Уранус розповів, який вплив місячне затемнення та повня 16 травня вплинуть на долю України та зокрема Києва.

Свій прогноз він опублікував на сторінці Фейсбук.

Чому росії не виграти війну проти України?

"У момент повні і затемнення, Сатурн точно кульмінуватиме над Києвом. Це знак сильного політичного тиску на українську владу. Ворог щось задумує проти України та української влади, хоче морально і фізично її зламати. Сатурн у карті лунації розташований у Києві практично на середині неба, але з боку 9 "вдома", що говорить про спроби зіпсувати відносини між владою у Києві та міжнародним співтовариством. Мета ворога найближчим часом — виставити Україну в негативному світлі перед міжнародною спільнотою", — пише астролог.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.