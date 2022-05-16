Український стендап-комік розгнівав мережу недоречним жартом про загиблих воїнів: йому довелося вибачатися (відео)

Комік Олег Грюндик невдало пожартував у Львові про вбитих окупантами військових ЗСУ

Український комік Олег Грюндик, який виступив у клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall у Львові, де невдало пожартував про загиблих українських військових на війні з російськими загарбниками, вибачився на камеру.

Артист виклав відео з вибаченнями в Інстаграмі. За його словами, він не хотів нікого образити.

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"Якщо я когось образив цим жартом, прошу вибачити мене. Я думав, це смішно. Шкода, що так вийшло. На майбутнє краще розуміти, про що жартувати, а про що — ні", — сказав Олег.

Скандал із невдалим жартом Олега Грюндика про ЗСУ

Під час виступу Грюндик пожартував про грошову компенсацію сім’ям загиблих військовослужбовців ЗСУ, порівнявши її із "тисячею Зеленського" за вакцинацію, яку дозволялося витратити лише у певних місцях.

"Сім’ям загиблих ВСУшників компенсують 15 млн грн, чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатри, спортзал", — сказав тоді гуморист.

Якщо після цього присутні у залі сміялися та аплодували, то в мережі таку витівку гумористу не пробачили.

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