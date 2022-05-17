"Помруть у муках": Ахеджакова передбачила жахливе майбутнє тим, хто розпочав війну в Україні

Актриса, яка критикує диктаторський режим путіна, зазначила, що за всі злочини доведеться розплачуватися

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка народилася у Дніпропетровську (зараз Дніпро), заявила, що в Україні обов’язково настане мир, а ті, хто розв’язав війну та вбиває мирних жителів, розплачуватимуться за гріхи.

Про це 83-річна артистка написала в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Тих, хто розпочав цю кровопролитну війну, наздожене заслужена повністю доля. Не важливо, якою вона буде: посадять цих злочинців у в’язницю і вони помруть там через 20 років мук у катівнях, або вони помруть із кокосом у руках на Мальдівах, а потім попадуть у пекло і будуть там пектись рівно стільки, скільки йтиме війна. І цю цифру помножать ще на 50. Головне, що ця доля їх наздожене в будь-якому місці і в будь-який час. Вона буде такою ж безпринципною, як і весь український народ, які прагнуть помсти своїм ворогам. Вона принесе світові усвідомлення того, що за всі свої злочини доведеться розплачуватися незалежно від статусу, посади, нерухомості кількості грошей на твоїх рахунках", — заявила Ахеджакова.

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Днями російська актриса також заявила, що українці змушують путінський режим "видихатися та слабшати". Ахеджакова виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російським окупантом.

Нагадаємо, що за пару днів до вторгнення росії в Україну актриса прокоментувала визнання путіним незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". На думку 83-річної артистки, наслідки такого рішення будуть дуже тяжкі. І вона мала рацію.