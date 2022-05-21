Олена Зеленська розповіла, які два слова хоче почути від чоловіка

Дружина президента розповіла, як вона дізналася, що почалася війна

Дружина президента України Олена Зеленська, яка лише нещодавно вперше за час війни з’явилася на публіці, розповіла, які два слова хоче почути від свого чоловіка.

Їх вона озвучила у спільному із Володимиром Зеленським інтерв’ю українським журналістам.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Журналістка Олена Фроляк попросила дружину президента розповісти, як вона дізналася про початок війни.

"Я пам’ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном. Було темно, майже ніч. І я побачила, що Володимира поряд немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його. Він уже був одягнений, у костюмі, але без краватки. Я запитала, що сталося, і він сказав лише: "Почалося"... Після цього, можна сказати, ми практично не бачилися довго", — розповіла Зеленська.

Вона також сказала, які два слова зараз хоче почути від чоловіка найбільше: "Все закінчилося".

"Я живу тим, що чекаю, коли він мені це скаже. Я розумію, що, може, буду не першою, кому він це скаже, але хочу почути це хоча б по телевізору", — каже дружина президента.

Раніше Олену Зеленську вдруге за час війни помітили у Києві. Дружина президента дуже змінилася і схудла.