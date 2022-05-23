"Зустрічають мене з криками "Мама!": Могилевська заговорила про усиновлення

46-річна артистка розповіла про дітей, які втратили близьких на війні

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка показала на відео зруйновані окупантами українські міста, зізналася, чи готова до материнства.

Виконавиця дала коментар Лілії Ребрик в ефірі шоу "Ранок з Україною".

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Могилевська, яка, попри обстріли, залишилася у Києві, де допомагає своїм землякам, безплатно виступаючи перед жителями столиці, підтримуючи їхній дух, турбується за тих дітей, у яких війна забрала батьків. Ведуча торкнулася теми усиновлення.

"Ми вже усиновили 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Ці діти зазнали надто багато страждань. Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: "Мама!". Тому у мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах – їжу, одяг, ліки, підтримку", — розповіла співачка.

Ребрик запитала Могилевську, чи хоче вона стати мамою дитини з дитбудинку. "Безумовно, дуже хотілося б, дуже… Я не знаю. Поки що не буду говорити", — відповіла артистка.

Зазначимо, що народна артистка України Наталія Могилевська підтримала проєкт допомоги лікарні "Охматдит", що реалізується з ініціативи видань "Телеграф" та OBOZREVATEL.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Оля Полякова присвятила колискову українським дітям війни.