Астаф’єва їдко звернулася до тих, хто "переживає" за Україну на курортах (фото)

Секс-символ українського шоубізнесу виклала жартівливий твіт

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва опублікувала твіт, у якому звернулася до тих, хто вдає, що переживає за Україну, сидячи на закордонних курортах.

Також зірка виклала фото, на якому вона чистить картоплю для військових та біженців, при цьому попиваючи капучино.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Люди які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?", — пожартувала Астаф’єва.

Раніше Даша Астаф’єва, яка засудила деяких українських зірок за мовчання про війну, розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що ексфутболіст зажадав безплатну їжу для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Сам Мілевський заявив, що Астаф’єва, яка після повномасштабного вторгнення росії в Україну стала волонтером, просто вирішила хайпанути.