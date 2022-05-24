Дружина Віктора Павліка відповіла, чому 56-річний співак виїхав з України

Артист, якому ще немає 60 років, поїхав до Берліна

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова відповіла своїм підписникам щодо того, як її 56-річного чоловіка випустили з України під час воєнного стану, в рамках якого чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не мають права виїзду за межі країни.

Дівчина, яка з маленьким сином повернулася з Ізраїлю, написала у сторіс Інстаграм, що український виконавець відлетів до Німеччини, щоби виступити на своєму концерті.

Чому росії не виграти війну проти України?

"У нього завтра концерт в Берліні", — відповіла Репяхова.

Нагадаємо, що майже одразу на початку повномасштабної війни Катерина Репяхова разом із сином 11-місячним Михайлом виїхала з України. І ось днями блогерка повернулася додому. Весь цей час дружина Віктора Павліка була в Ізраїлі, доки сам співак залишався на батьківщині та з концертами їздив до бійців ЗСУ.

Через два місяці розлуки Репяхова зустрілася із чоловіком. Зустріч відбулася у Німеччині, а звідти родина полетить до України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воєнний стан в Україні був продовжений на 90 діб — до 23 серпня 2022 року.