Галкін закликав фанатів допомагати українським біженцям: "Вважаю своїм обов’язком" (відео)

Росіянин вважає своїм обов’язком чимось допомогти українцям, коли в нашій країні йде війна

Російський гуморист Максим Галкін, який раніше пообіцяв перерахувати частину прибутку від благодійних концертів на допомогу українським біженцям, дотримав слова. При цьому артист закликав інших робити так само.

Галкін записав відеозвернення в Інстаграмі у вівторок, 24 травня.

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"Як і обіцяв, частину грошей, які я заробив на концертах в ізраїльському турі, я переведу біженцям з України, фондам, які допомагають біженцям. Це я вже зробив. Переказав кошти у кілька фондів", — розповів артист.

Гуморист додав, що і далі займатиметься благодійністю, адже вважає це своїм обов’язком: "Я допомагатиму біженцям з України. У мене буде багато концертів по всьому світу, сподіваюся, і в росії... Вважаю допомогу біженцям з України своїм обов’язком як громадянина росії, розділяючого відповідальність за те, що відбувається".

Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією. Така підтримка дуже дорого коштувала їм. Телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова втратили свій шикарний замок під Москвою. Проте зіркова пара продовжує бути на боці України.