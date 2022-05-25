Відомий астролог розповів, чим закінчиться війна в Україні

Астролог передбачив для України складний період

Відомий астролог Дмитро Уранус розповів про тяжкий для України період у війні з росією, який триватиме до липня 2022 року. На думку астролога, Україні може загрожувати навіть втрата територій.

Свій прогноз він опублікував на сторінці Фейсбук.

"У ніч з 24 на 25 травня планета Марс переходить у зодіакальний знак Овен, до 5 липня, де Марс надзвичайно сильний. Бог війни потрапляє в "свій дім", і набуває додаткової енергії. Це посилить і прискорить темп військових дій, їх інтенсивність значно зросте ”, — пише Уранус.

Далі, за його словами, при переході в Овен Марс з’єднається з Місяцем і з Юпітером. Таке потрійне з’єднання планет на початку Овна матиме серйозні військові та політичні наслідки, велика кількість жертв серед мирного населення та військових, гучні політичні скандали, звинувачення, панічні настрої : "Аспект з’єднання Марса та Юпітера (близько 29 травня, плюс-мінус тиждень) завжди значно посилює інтенсивність військових дій та швидкість наступів".

Астролог також передбачив Україні можливу втрату територій.

"Пошкоджений Марсом Місяць сходить на довготі в районі 38Е15 — 38Е45, чіпляючи такі населені пункти — Золоте, Гірське, Камишеваха, Врубівка, Борівське, Сєверодонецьк, Лисичанськ, та найближчі села. Місяць в астрології пов’язаний із земельними територіями та людьми, про величезну небезпеку, що нависла над зазначеними населеними пунктами та людьми, що залишилися там, буде дуже багато жертв. Потрібна негайна евакуація всіх людей з цих населених пунктів. Імовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяці дуже і дуже велика", — написав він.

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Для України кінець травня та червень 2022 року виявляться досить важкими з військової точки зору, підкреслює астролог. Можливо буде позначатися брак озброєнь та боєприпасів, втома та виснаженість військ. Дуже можлива тимчасова втрата нових територій Сході. Тактичні відступи в деяких місцях будуть розумні і необхідні для збереження життів військових ЗСУ.

"Оскільки армія росії в найближчі півтора місяця вийде на свою максимальну ефективність, то сильніша та інтенсивніша, ніж у найближчі півтора місяця, вони наступати не зможуть. Україні потрібно вистояти в цей важкий період", — резюмував астролог.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.