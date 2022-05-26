Лідеру ДДТ, який виступає проти війни, "перекривають повітря" в росії

Концерти рок-гурту почали скасовувати та переносити після різких висловлювань Юрія Шевчука про владу рф

Юрій Шевчук продовжує розплачуватись за свої різкі висловлювання у бік російської влади. Музикант заявив, що зараз у росії для легендарного гурту ДДТ, лідером якого він є, все менше можливостей для виступів.

Про це Шевчук розповів в інтерв’ю програмі "Гостиний двір" на YouTube-каналі Pervoe Radio 89.1 fm.

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"У росії наша концертна діяльність добігає кінця. Складаються списки, а мені це не подобається. Людина має право на свою думку. У Тюмені перенесли концерти до кращих часів, а в Кургані взагалі скасували", — заявив Шевчук.

Артист додав, що мати власну думку у росії важко, але потрібно.

"Якийсь соціально-політичний расизм починається з усіх боків. "Цей гад за цих – значить, ми не дамо йому виступати, а цей за те", – сказав Шевчук.

Пізніше представники гурту написали, що інформація про припинення концертної діяльності у росії — фейк, а фраза вирвана з контексту. "Це маячня! Гурт може і хоче виступати, не сумнівайтеся!", — пишуть музиканти.

Нагадаємо, що після того, як Юрій Шевчук прямо зі сцени в російській Уфі заявив, що "Батьківщина — це не ж*па президента, яку потрібно весь час цілувати", на артиста склали адміністративний протокол "за дискредитацію армії".